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Метеорологическая весна началась в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Метеорологическая весна началась в Москве

Полина Долганова

Город

Метеорологическая весна началась в столице. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 марта. Он также отметил, что весна опоздала в Москву на четыре дня.

Тишковец объяснил, что весенней погоду можно назвать в том случае, если в течение нескольких дней среднесуточная температура остается выше нуля градусов.

Специалист добавил, что 25 марта воздух впервые прогреется до плюс 8-10 градусов, сообщает РИА Новости

Ранее в среду в Москве законсервировали катки с искусственным льдом. Площадки переведут в летний режим работы.

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