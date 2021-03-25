Четверг стал самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Четверг, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2021 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в течение дня в центре города воздух прогрелся до плюс 11,7 градуса. К 16:00 температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила плюс 10,8 градуса. В предыдущий раз подобные показатели были зафиксированы 26 октября 2020 года.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве началась метеорологическая весна.В течение нескольких дней среднесуточная температура в столице останется выше нуля градусов.

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