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Климатолог объяснил, почему настоящая весна пришла в Москву с опозданием
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Климатолог объяснил, почему настоящая весна пришла в Москву с опозданием

Ростислав Зубков

Город

Весна пришла в Москву с опозданием на четыре дня по естественным причинам и из-за мощного снежного покрова. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео-ТВ» Михаил Локощенко.

Ранее синоптики объявили о наступлении метеорологической весны в столице: в течение нескольких дней температура превышает ноль градусов. При этом известно, что в 2021 году весенняя погода де-факто должна была закрепиться в Москве еще 21 марта, однако этого не произошло.

По мнению Локощенко, в том, что сезоны иногда задерживаются, а иногда и приходят пораньше, нет ничего удивительного. Эксперт назвал смещение сезонов естественной природной изменчивостью, которую довольно сложно предугадать.

— Это результат тех или иных синоптических условий, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Помимо прочего, говорит он, в этом году весна запоздала из-за снега. Этой зимой его выпало настолько много, что он до сих пор не растаял и сейчас поглощает приходящее тепло, отметил климатолог.

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