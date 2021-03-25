«Полная уравниловка»: Вильфанд рассказал о погоде в последние дни марта

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В последние пять дней марта на всей европейской территории России прогнозируется примерно одинаковая температура воздуха. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, с 25 по 29 марта в европейской части страны в течение пяти дней будет царить однородный температурный режим. Столбики термометров будут показывать около шести-восьми градусов выше нуля.

— Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка, — отметил Вильфанд.

Метеоролог также рассказал, что в этот период самые значительные температурные аномалии ожидаются на северо-западе страны: в частности, в Карелии и Мурманской области температура будет на шесть градусов превышать климатическую норму, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз на лето 2021 года в Москве. По его словам, оно может оказаться «оранжевым» или даже «персиковым».

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