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Юморист Гудков объяснил, почему телеведущий Маркони не сработался с Ургантом
Фото: instagram.com/littlebigband

Юморист Гудков объяснил, почему телеведущий Маркони не сработался с Ургантом

Виктория Федотова

Звезды

Российский артист Александр Гудков объяснил, почему телеведущий Владимир Маркони не сработался с Иваном Ургантом. По его словам, Маркони стремился к росту, поэтому выбрал свое шоу, а не работу на федеральном канале.

— Бросается с федерального канала на Comment Out. Я ему говорю, ты выбери: либо мы тут трешим, либо ты веди с папкой проверенное видео. Он и туда и туда, универсальный человек. Я так понял, он хотел расти, — заявил Гудков в интервью Ксении Собчак.

Гудков добавил, что Маркони тоже был в авторском составе шоу «Вечернего Урганта», писал монологи Урганту.

Собчак отметила, что считает Маркони больше ведущим, чем автор шуток.

Видео опубликовано на YouTube.

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«Вечерний Ургант»Иван УргантАлександр Гудков
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