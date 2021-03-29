Юморист Гудков объяснил, почему телеведущий Маркони не сработался с Ургантом

Фото: instagram.com/littlebigband

Российский артист Александр Гудков объяснил, почему телеведущий Владимир Маркони не сработался с Иваном Ургантом. По его словам, Маркони стремился к росту, поэтому выбрал свое шоу, а не работу на федеральном канале.

— Бросается с федерального канала на Comment Out. Я ему говорю, ты выбери: либо мы тут трешим, либо ты веди с папкой проверенное видео. Он и туда и туда, универсальный человек. Я так понял, он хотел расти, — заявил Гудков в интервью Ксении Собчак.

Гудков добавил, что Маркони тоже был в авторском составе шоу «Вечернего Урганта», писал монологи Урганту.

Собчак отметила, что считает Маркони больше ведущим, чем автор шуток.

Видео опубликовано на YouTube.

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