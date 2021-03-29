Николай Валуев прокомментировал поражение боксера Поветкина в бое-реванше

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Депутат Государственной думы России и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Дилланом Уайтом.

— В этом поединке Поветкину всего не хватило. Он совершил те же ошибки, что и в прошлый раз. Время уже не работает на него. Это видно. Прошлый бой он выиграл нокаутом, однако до него он проигрывал ровно по тому же сценарию, как и сейчас, — объяснил Николай Валуев.

При этом он добавил, что третий поединок может иметь смысл только из-за денег. Однако Николай Валуев подчеркнул, что не будет давать Александру Поветкину рекомендации, оставлять карьеру или нет, потому что, по мнению бывшего чемпиона мира по боксу, это решение всегда должен принимать только сам спортсмен, отмечает НСН.

Напомним, что бой-реванш между Александром Поветкиным и Дилланом Уайтом состоялся 28 марта. По его результатам российский боксер лишился титула временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Английский спортсмен отправил россиянина в нокаут в четвертом раунде.

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