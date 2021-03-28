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Поветкин проиграл Уайту и лишился временного титула WBC в тяжелом весе
Александр Поветкин не смог одержать победу / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Поветкин проиграл Уайту и лишился временного титула WBC в тяжелом весе

Юлия Курганова

Спорт

Российский боксер Александр Поветкин уступил в бое-реванше британцу Диллиану Уайту.

Судья остановил бой в четвертом раунде, зафиксировав поражение Поветкина техническим нокаутом.

Изначально поединок должен был состояться в ноябре, но из-за выявленного COVID-19 у российского спортсмена его перенесли. Ввиду ограничений, которые вызваны пандемией, бой прошел в Гибралтаре, где даже отчеканили специальную монету в честь этого события.

Первый поединок между Поветкиным и Уайтом состоялся в августе 2020 года. Тогда россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде и завоевал временный пояс WBC. Команда британского боксера оперативно воспользовалась опцией реванша, которая была прописана в контракте.

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