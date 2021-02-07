Российский боец Валиев победил американца Дэя на турнире UFC в США

На счету Тимура Валиева теперь 17 побед и 2 поражения в ММА / Фото: youtube.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев одержал победу над американским спортсменом Мартином Дэйем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Соединенных Штатах в Лас-Вегасе.

Бой продолжался три раунда, по результатам которого судьи единогласно отдали победу 31-летнему российскому спортсмену

Теперь на счету Валиева 17 побед и 2 поражения в ММА, еще один поединок признали несостоявшимся. 32-летний Дэй одержал 8 побед и потерпел 6 поражений.

В главном бою турнира встретятся россиянин Александр Волков и боец из Нидерландов Алистар Оверим.

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