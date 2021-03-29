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Памфилова переизбрана председателем ЦИК еще на пять лет
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Памфилова переизбрана председателем ЦИК еще на пять лет

Анастасия Колоскова

Политика

Элла Памфилова останется председателем ЦИК еще на ближайшие пять лет. Ее кандидатуру поддержало большинство членов комиссии на тайном голосовании.

Напомним, Памфилова возглавляет Центральную избирательную комиссию России с марта 2016 года.

Уточняется, что 29 марта проходит первое заседание ЦИК в новом составе, во время которого будут избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Центризбиркома. Кандидатуру Памфиловой на пост председателя комиссии, которую представила член ЦИК Людмила Маркина, поддержали 14 человек.

На пост претендовал также Александр Курдюмов — член ЦИК по квоте от Госдумы от партии ЛДПР, который выдвинул сам себя. За него отдал голос лишь один человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центризбиркома РФ, в которую вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова.

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ЦИКглава ЦИКЭлла Памфилова
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