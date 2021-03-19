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Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК
Фото: ЦИК РФ

Путин переназначил Памфилову в новый состав ЦИК

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава Центризбиркома РФ, в которую вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома в пятницу, 19 марта.

Помимо Памфиловой, в состав Центризбиркома вошли руководитель аппарата ОП Павел Андреев, член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента России Наталья Бударина, декан факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова Андрей Шутов.

Список полномочий членов ЦИК истечет 28 марта этого года. Новый состав назначают президент России, Совет Федерации и Государственная дума.

Ранее сообщалось, что ЦИК примет окончательное решение о возможном проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре.

Читайте также: Глава ЦИК назвала нереальным перенос выборов в Госдуму

ЦИКЭлла ПамфиловаВладимир Путин
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