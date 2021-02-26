Памфилова назвала нереальным перенос выборов в Госдуму

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Запланированные на сентябрь 2021 года выборы в Государственную думу не будут перенесены. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами.

По ее словам, речь о переносе выборов быть не может. Памфилова отметила, что нужно заканчивать спекуляции на эту тему.

— Куда ближе переносить выборы, это технически уже невозможно, это просто нереально, — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия примет окончательное решение о возможном проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре после указа президента Российской Федерации Владимира Путина об их назначении.

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