Совет Федерации утвердил пять членов нового состава Центризбиркома

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации во время заседания в среду, 17 февраля, назначил пять кандидатов от палаты в новый состав Центризбиркома. Из прежнего состава от СФ в ЦИК войдут зампред комиссии Николай Булаев и члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

Помимо этого, по предложению регионов от Совфеда в Центризбирком войдут председатель Орловского избиркома Людмила Маркина, а также бывшая глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина, сообщает РИА Новости.

Напомним, срок полномочий членов Центральной избирательной комиссии РФ истекает в марте этого года. В новый состав по пять человек назначают президент России, Совет Федерации и Государственная дума.

Ранее в ЦИК рассказали, что голосование в дистанционном режиме на выборах депутатов Государственной думы в 2021 году пройдет в шести регионах России.

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