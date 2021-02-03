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Онлайн-голосование на выборах в 2021 году проведут в шести регионах России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Онлайн-голосование на выборах в 2021 году проведут в шести регионах России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Онлайн-голосование на выборах депутатов Государственной думы в 2021 году пройдет в шести регионах России. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в среду, 3 февраля.

— Мы точно сможем обеспечить проведение наших пилотных проектов наряду с традиционным голосованием, дистанционное электронное голосование в пяти регионах плюс Москва, — сказала глава ЦИК.

По ее словам, число регионов, которые примут участие в онлайн-голосовании, останется неизменным, передает агентство городских новостей «Москва».

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ЦИКонлайн-голосованиеЭлла Памфилова
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