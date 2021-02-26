ЦИК рассказал, когда примут решение о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

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Комиссия примет окончательное решение о возможном проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму в сентябре после указа президента Российской Федерации Владимира Путина об их назначении. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По ее словам, в соответствии с указом президента будет объявлен старт избирательной кампании. Это должно произойти с 31 мая по 20 июня, плюс пять дней на объявление.

— У нас еще 10 дней есть после объявления на то, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования, — цитирует Памфилову ТАСС.

Ранее в ЦИК рассказали, что голосование в дистанционном режиме на выборах депутатов Государственной думы в 2021 году пройдет в шести регионах России.

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