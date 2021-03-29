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Цены на такси в РФ могут вырасти на 5–10% в этом году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Цены на такси в РФ могут вырасти на 5–10% в этом году

Полина Долганова

Город

Тарифы на поездки в такси в 2021 году могут увеличиться еще на 5–10 процентов из-за роста цен на топливо. Об этом «Известиям» рассказали в Общественном совете по развитию такси.

Сообщается, что в некоторых регионах уже были случаи повышения цен, например, в Приморском крае. Там цена на топливо поднялась на 2–3 рубля за литр, тогда как в среднем по России — на 1–1,5 рубля за литр.

Возможное увеличение цен на поездки объясняется тем, что бизнес закладывает издержки в тарифы исходя из роста стоимости бензина и метана.

В феврале текущего года тариф уже вырос в 2–3 раза из-за погодных условий.

Отмечается, что представители таксопарков на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Урале через общественный совет сообщили, что на данный момент расценки на поездки в такси у них не изменились с прошлого года. Исключения составляют временно завышенные тарифы, которые вызваны плохой погодой.

Ранее, 18 марта, независимый топливный союз обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива.

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