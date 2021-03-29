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Три летних тренда: стилисты Рогов и Нигай назвали модные детали гардероба
Фото: Youtube / ROGOV LIVE

Три летних тренда: стилисты Рогов и Нигай назвали модные детали гардероба

Виктория Федотова

Звезды

Стилисты Александр Рогов и Карина Нигай назвали главные тренды в одежде этого лета. По словам Рогова, тренд номер один — морская тематика и «рыболовные сети» в виде одежды.

— Мы все мониторим, что происходит в моде. Морская тематика — с одной стороны, тренд странный и непонятный. Но с другой — это характерный аксессуар, с помощью которого можно изменить привычный брючный костюм, — считает Рогов.

По словам Нигай, такую сетку можно использовать на пляже, надевая ее на купальник для красивых пляжных фотосессий.

Еще один тренд, по словам Рогова, использовать домашнюю одежду как городскую.

— Можно обсудить красивые шелковые пижамы с перьями, но речь идет о домашней одежде на улице: треники, толстовки, тапки, удобная обувь, — отметил Рогов.

Он добавил, что в тренде удобная верхняя одежда-«одеяло», сумки в виде подушек.

— Третий тренд — укороченные топы и открытая линия живота. Если это правильно подобранный жакет, правильная высота брюк, то абсолютно на любых объемах можно носить классные кроп-топы, — отметила Нигай.

Видео опубликовано на YouTube.

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