Андрей Воробьев призвал муниципалитеты Подмосковья навести порядок после зимы

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Навести порядок на территориях после зимы поручил руководителям муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с зампредами правительства региона.

— Существует огромный запрос на очень активную работу учреждений благоустройства. Поэтому все города должны радовать глаз, — подчеркнул глава области.

В свою очередь руководитель областного министерства благоустройства Михаил Хайкин рассказал, что муниципальные субботники состоятся 3, 10 и 17 апреля. Общеобластное мероприятие по наведению порядка намечено на 24 апреля. Особое внимание участники акций уделят паркам, дорогам, дворам и памятникам, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, с 10 апреля на территории Московской области начнется ямочный ремонт на придворовых территориях. Выбоины начнут оцифровывать с 30 марта. Для этого из регионального бюджета выделили порядка 600 миллионов рублей.

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