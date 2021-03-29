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Андрей Воробьев призвал муниципалитеты Подмосковья навести порядок после зимы
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев призвал муниципалитеты Подмосковья навести порядок после зимы

Елена Фролова

Общество

Навести порядок на территориях после зимы поручил руководителям муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с зампредами правительства региона.

— Существует огромный запрос на очень активную работу учреждений благоустройства. Поэтому все города должны радовать глаз, — подчеркнул глава области.

В свою очередь руководитель областного министерства благоустройства Михаил Хайкин рассказал, что муниципальные субботники состоятся 3, 10 и 17 апреля. Общеобластное мероприятие по наведению порядка намечено на 24 апреля. Особое внимание участники акций уделят паркам, дорогам, дворам и памятникам, отмечает портал «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, с 10 апреля на территории Московской области начнется ямочный ремонт на придворовых территориях. Выбоины начнут оцифровывать с 30 марта. Для этого из регионального бюджета выделили порядка 600 миллионов рублей.

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Андрей ВоробьевМосковская областьсубботник
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