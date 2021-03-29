Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Залпы прозвучали в честь юбилея основания российского Олимпийского комитета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Залпы прозвучали в честь юбилея основания российского Олимпийского комитета

Елена Фролова

Спорт

Два олимпийских чемпиона дали залпы из пушки Нарышкина бастиона в честь 110-летия со дня основания российского Олимпийского комитета. Мероприятие состоялось в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в понедельник, 29 марта.

На бастион поднялись советский гандболист, серебряный призер чемпионата мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Нестеров, а также российский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, серебряный призер летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования Антон Шантырь. Оба они совершили по одному выстрелу из пушки в честь юбилейной даты.

Как уточняет портал «Невские новости», Антон Шантырь в настоящее время является председателем городского комитета по физической культуре и спорту, а Юрий Нестеров занимает пост директора одной из петербургских специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

Читайте также: Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпиаду в Токио

Санкт-ПетербургюбилейРоссийский Олимпийский комитет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте