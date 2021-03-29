Залпы прозвучали в честь юбилея основания российского Олимпийского комитета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Два олимпийских чемпиона дали залпы из пушки Нарышкина бастиона в честь 110-летия со дня основания российского Олимпийского комитета. Мероприятие состоялось в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в понедельник, 29 марта.

На бастион поднялись советский гандболист, серебряный призер чемпионата мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Нестеров, а также российский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, серебряный призер летних Олимпийских игр 1996 года в командной гонке преследования Антон Шантырь. Оба они совершили по одному выстрелу из пушки в честь юбилейной даты.

Как уточняет портал «Невские новости», Антон Шантырь в настоящее время является председателем городского комитета по физической культуре и спорту, а Юрий Нестеров занимает пост директора одной из петербургских специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

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