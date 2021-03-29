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Новый общественно-образовательный кластер появится на территории школы в ТиНАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новый общественно-образовательный кластер появится на территории школы в ТиНАО

Виктория Родимкина

Город

Общественно-образовательный кластер планируют построить в Новомосковском административном округе вблизи деревни Летово. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 29 марта.

На территории уже располагается школа с билингвальным обучением, на ее базе создан уникальный кампус для проживания преподавателей и детей. На сегодняшний день эта территория считается отдельным городом со своей инфраструктурой — на более чем 20 гектарах земли располагаются объекты для учебы, творчества и отдыха.

— Предполагается увеличить количество мест для учащихся школы на 250 человек за счет реконструкции школы. Будут созданы новый спортивный центр и объекты культуры. Кроме того, запланировано строительство объектов общественного питания, делового управления и предприятий социально-бытового обслуживания, — сказала Юлиана Княжевская.

По ее словам, площадь будущего кластера составит 67 тысяч квадратных метров.

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