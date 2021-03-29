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Реконструкцию газовых сетей проведут в нескольких районах столицы
Фото: Пресс-служба Мосгаза

Реконструкцию газовых сетей проведут в нескольких районах столицы

Виктория Родимкина

Город

В ряде районов столицы пройдет реконструкция газовых сетей. Она необходима в связи с приближением нормативного срока. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 29 марта.

По ее словам, столица следит за актуальностью инженерной системы, уровнем износа и своевременно обеспечивает замену или ремонт газовых сетей.

— Модернизация газопровода существенно повысит безопасность эксплуатации газораспределительной системы. Реконструкция позволит обеспечить стабильную и бесперебойную подачу газа как в жилые дома, так и различные офисы, и предприятия, — сказала глава Москомархитектуры.

Так, реконструкция пройдет в Щукине, Лефортове, Нижегородском районе, в районе Черемушки. Работы осуществляются закрытым способом. Так, во время проведения работ нет необходимости отключать потребителей.

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