Реконструкцию газовых сетей проведут в нескольких районах столицы
В ряде районов столицы пройдет реконструкция газовых сетей. Она необходима в связи с приближением нормативного срока. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в понедельник, 29 марта.
По ее словам, столица следит за актуальностью инженерной системы, уровнем износа и своевременно обеспечивает замену или ремонт газовых сетей.
— Модернизация газопровода существенно повысит безопасность эксплуатации газораспределительной системы. Реконструкция позволит обеспечить стабильную и бесперебойную подачу газа как в жилые дома, так и различные офисы, и предприятия, — сказала глава Москомархитектуры.
Так, реконструкция пройдет в Щукине, Лефортове, Нижегородском районе, в районе Черемушки. Работы осуществляются закрытым способом. Так, во время проведения работ нет необходимости отключать потребителей.
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