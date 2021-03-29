Жителям столицы представили инвестиционную карту города

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Инвестиционная карта Москвы заработала на столичном инвестиционном портале. Она позволит пользователям оперативно найти городские объекты нужного назначения, а также выбрать площадку для бизнеса и узнать об инвестиционных проектах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва оказывает предпринимателям различную помощь в виде налоговых преференций, льготных займов, грантов и субсидий. Такую поддержку от города проще получить компаниям, которые локализуют производство на территории столицы. Чтобы подобрать подходящую площадку для размещения своего бизнеса, можно воспользоваться инвестиционной картой Москвы. На ней представлено более 300 вариантов для локализации, которые подойдут как для небольших компаний, так и для крупных производителей, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Карта также позволит узнать о проектах, которые финансируются за счет бюджета и включены в Адресную инвестиционную программу столицы, а также получить информацию об объектах строительства и реконструкции и проектах, предусматривающих развитие системы транспорта и городской среды.

На инвесткарту нанесены 35 территорий бывших промышленных зон, которые на данный момент активно осваиваются и вызывают интерес у предпринимателей.

Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, инвесткарта также позволит узнать о работающих в Москве промышленных предприятиях разного профиля и получить информацию о проектах, реализуемых городом совместно с инвесторами.

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