Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителям столицы представили инвестиционную карту города
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителям столицы представили инвестиционную карту города

Анастасия Колоскова

Город

Инвестиционная карта Москвы заработала на столичном инвестиционном портале. Она позволит пользователям оперативно найти городские объекты нужного назначения, а также выбрать площадку для бизнеса и узнать об инвестиционных проектах. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва оказывает предпринимателям различную помощь в виде налоговых преференций, льготных займов, грантов и субсидий. Такую поддержку от города проще получить компаниям, которые локализуют производство на территории столицы. Чтобы подобрать подходящую площадку для размещения своего бизнеса, можно воспользоваться инвестиционной картой Москвы. На ней представлено более 300 вариантов для локализации, которые подойдут как для небольших компаний, так и для крупных производителей, — цитирует Владимира Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Карта также позволит узнать о проектах, которые финансируются за счет бюджета и включены в Адресную инвестиционную программу столицы, а также получить информацию об объектах строительства и реконструкции и проектах, предусматривающих развитие системы транспорта и городской среды.

На инвесткарту нанесены 35 территорий бывших промышленных зон, которые на данный момент активно осваиваются и вызывают интерес у предпринимателей.

Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, инвесткарта также позволит узнать о работающих в Москве промышленных предприятиях разного профиля и получить информацию о проектах, реализуемых городом совместно с инвесторами.

Читайте также: Москвичам представили путеводитель по бюджету города

инвестицииСтолицаинтерактивная карта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте