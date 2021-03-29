Москвичам представили путеводитель по бюджету города

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичный Департамент финансов разместил на портале Правительства Москвы электронный путеводитель по бюджету столицы на три финансовых года.

Это уже шестое издание путеводителя, в основу которого легли материалы закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Брошюра содержит сведения о бюджетной и налоговой политике Москвы. Она позволяет узнать механизм формирования доходных и расходных статей бюджета города. Путеводитель содержит наглядные схемы и инфографику. Такая подача информации позволит разобраться в тонкостях процесса формирования бюджета читателям разных возрастов и уровня образования.

Путеводитель познакомит с принципом составления бюджета и его сутью, а также целями и задачами всех 13 госпрограмм. Брошюру используют как учебное пособие, она размещается в Московской электронной школе (МЭШ) и на сайтах образовательных учреждений города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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