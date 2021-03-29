Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам представили путеводитель по бюджету города
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам представили путеводитель по бюджету города

Анастасия Колоскова

Город

Столичный Департамент финансов разместил на портале Правительства Москвы электронный путеводитель по бюджету столицы на три финансовых года.

Это уже шестое издание путеводителя, в основу которого легли материалы закона «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Брошюра содержит сведения о бюджетной и налоговой политике Москвы. Она позволяет узнать механизм формирования доходных и расходных статей бюджета города. Путеводитель содержит наглядные схемы и инфографику. Такая подача информации позволит разобраться в тонкостях процесса формирования бюджета читателям разных возрастов и уровня образования.

Путеводитель познакомит с принципом составления бюджета и его сутью, а также целями и задачами всех 13 госпрограмм. Брошюру используют как учебное пособие, она размещается в Московской электронной школе (МЭШ) и на сайтах образовательных учреждений города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Столичный сервис Russpass подготовил программу групповых экскурсий

бюджет Москвыгородской бюджетбюджет столицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте