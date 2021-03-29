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Столичный сервис Russpass подготовил программу групповых экскурсий
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичный сервис Russpass подготовил программу групповых экскурсий

Анастасия Колоскова

Город

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил программы групповых экскурсий, которые предусматривают путешествия по Москве и Московской области, а также Коломне, Твери, Хабаровскому краю и Сахалинской области. В настоящее время можно забронировать экскурсии по девяти направлениям, их число будет дополняться.

Все желающие смогут ознакомиться с достопримечательностями, выбрать развлекательную семейную программу или отдых на природе. Продолжительность экскурсий составляет от пары часов до целого дня. Для каждого предложенияуказаны сезон, время проведения, длительность мероприятия, а также рекомендуемый возраст участников.

Так, любителям экстремального отдыха на природе предлагается прокатиться на собачьих упряжках по берегу Москвы-реки в Подмосковье, а затем сплавиться на байдарках. Те же, кто предпочитает более спокойный вид отдыха, могут остановить свой выбор на «Увлекательной сахалинской рыбалке».

Новые предложения включают и гастрономическую программу. Участники путешествия в Тверь смогут узнать историю местной кулинарии, а также продегустировать аутентичные блюда и напитки. Программа включает обзорную экскурсию по городу и визит на оленью ферму.

Желающие познакомиться с дальними регионами страны могут бронировать автобусную экскурсию по Хабаровску или туры по Сахалину.

Для групповой экскурсии нужно оставить заявку на бронирование на сервисе Russpass. После этого туристический менеджер свяжется с заказчиком и зарезервирует места.

Пользователям доступна также расширенная программа поездки. В экскурсии можно включить индивидуальные маршруты.

Сервис Russpass предоставляет возможность покупки билетов на самолет или поезд, а также бронирования гостиницы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Столичный сервис Russpass представил идеи для путешествия по Коломне

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