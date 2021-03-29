Создана комиссия по расследованию причин аварийной посадки борта Москва — Краснодар

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Для установления причин аварийной посадки самолета рейса Москва — Краснодар 28 марта 2021 года создана специальная комиссия. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Росавиации.

Известно, что оценка причины авиационного происшествия будет произведена комиссией по итогам расследования.

Напомним, в воскресенье, 28 марта, самолет рейса Москва — Краснодар совершил аварийную посадку в Краснодаре. Позже в СМИ появилась информация о том, что экипаж якобы требовал от пассажиров выполнения необычных для ситуации действий: например, положить голову на колени и сгруппироваться.

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