Пассажиропоток столичных аэропортов в январе–феврале снизился на 45,3 процента

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Согласно данным Росавиации, пассажиропоток Шереметьева, Домодедова и Внукова в январе–феврале снизился по сравнению с прошлым годом на 45,3 процента, то есть до 7,4 миллиона человек.

На международных линиях количество пассажиров сократилось до одного миллиона, на внутренних — до 6,3 миллиона.

За два месяца аэропорт Шереметьево снизил свои перевозки до 2,6 миллиона пассажиров, Домодедово — до 2,7 миллиона, Внуково — до двух миллионов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что пассажироперевозки резко сократились в Азербайджане. За последний год их объем составил 162,3 миллиона человек.

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