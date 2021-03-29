Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановили после сбоя

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столице восстановили движение на Арбатско-Покровской линии метрополитена после временной блокировки из-за пассажира на пути. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в понедельник, 29 марта.

— Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что движение поездов осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии прервано из-за человека на пути. Составы не курсировали от станции «Киевская» до станции «Курская».

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