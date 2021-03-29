Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, ему подлежат 134 650 человек. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что призыв будет осуществлен с 1 апреля по 15 июля 2021 года. На службу возьмут граждан в возрасте от 18 до 27 лет при условии, что они не пребывают в запасе и подлежат военной службе.

Указ вступает в силу в день его официальной публикации.

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