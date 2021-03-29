Сергей Безруков объяснил, почему зрителей привлекает тема насилия в кино

Фото: Youtube / Дайте сказать!

Артист театра и кино, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков объяснил, почему тема насилия в кино интересна людям.

— Это проблема общества и тех, кто на этом паразитирует. Беседу можно построить на позитиве, а можно на негативе. Я сторонник того, чтобы строить ее на позитиве. Даже обсуждая сложную проблему, мы говорим о позитиве, — пояснил Безруков.

Он привел в пример финальную сцену в спектакле по Чехову «Вишневый сад», где всеми забытый Фирс остается один, а все герои пьесы «поголовно несчастны».

— В конце, когда проходит сцена с Фирсом, он сидит над игрушечным домиком в огнях и над ним говорит: «Меня забыли». С корнем выдирается вишневый сад, мало их срубить — они над сценой повисают. На поклонах в тележке с маленькими росточками выходят Лопахин вместе с Варей и начинают сажать вишневый сад. Ощущение некоего счастливого конца, — заявил артист.

По его словам, можно говорить с негативом о трагедии и о том, что жизнь никчемная, общество гибнет, оно гнилое и само себя уничтожает. Безруков же предлагает посадить новый вишневый сад и помечтать о новом идеальном обществе.

— Можно было закончить на негативе, но я выбрал позитив, — отметил Безруков.

Видео опубликовано на YouTube.

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