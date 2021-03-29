Алексей Панин узнал о своем четвертом ребенке от знакомых

Фото: instagram.com/alexey_panin_official

Актер Алексей Панин признался, что у него есть четвертый ребенок. Об этом он рассказал в эфире программы «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской.

Известно, что у актера есть три ребенка, однако о существовании четвертого актер рассказал впервые.

— Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня. Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье, мы не говорим, что я ее отец, — поделился артист.

Напомним, у Алексея есть дочь Анна от фотомодели Юлии Юдинцевой, а также дочери Мария и София, рожденные от разных матерей.

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