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Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества на 90 миллионов рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества на 90 миллионов рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия

Испанские органы выдали России Олега Андрианова, которого обвиняют в попытке мошенничества на 95 миллионов рублей в Москве. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что Андрианова доставят в Москву в сопровождении конвоя.

— Сегодня в городе Барселона правоохранительные органы Испании передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Олега Андрианова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Андрианова обвиняют в покушении на мошенничество на сумму более 90 миллионов рублей. По данным следствия, мужчина подделал подписи в заявлении на взыскание денежных средств по договору займа, но реализовать преступный умысел не смог.

В 2018 году Андрианова объявили в международный розыск. Мужчину задержали 6 февраля в Испании.

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мошенничествосудИспания
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