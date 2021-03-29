Заявивший о выдвижении в Госдуму Нифантьев откажется от депутатской зарплаты в пользу москвичей

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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев высказал мнение, что зарплаты депутатов Государственной думы резко контрастируют с доходами рядовых граждан. Общественник заявил, что откажется от своего заработка в федеральном парламенте, если у него получится туда пройти.

— Я готов отказаться от зарплаты депутата ГД РФ в случае моего избрания. Если это все произойдет, то тогда, по моим подсчетам, за пять лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная, — пояснил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что на эти деньги можно установить около 20 хоккейных коробок или около 500 уличных тренажеров.

Член Общественной палаты РФ уточнил, что в нынешней непростой экономической ситуации разрыв между доходами в 10–12 раз недопустим.

Он добавил, что позволит жителям столицы распоряжаться его зарплатой, так как они сами осведомлены о проблемах в своем районе и знают точки, которые требуют приоритетного финансирования.

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