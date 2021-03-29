Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Заявивший о выдвижении в Госдуму Нифантьев откажется от депутатской зарплаты в пользу москвичей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Заявивший о выдвижении в Госдуму Нифантьев откажется от депутатской зарплаты в пользу москвичей

Виктория Родимкина

Общество

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев высказал мнение, что зарплаты депутатов Государственной думы резко контрастируют с доходами рядовых граждан. Общественник заявил, что откажется от своего заработка в федеральном парламенте, если у него получится туда пройти.

— Я готов отказаться от зарплаты депутата ГД РФ в случае моего избрания. Если это все произойдет, то тогда, по моим подсчетам, за пять лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная, — пояснил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что на эти деньги можно установить около 20 хоккейных коробок или около 500 уличных тренажеров.

Член Общественной палаты РФ уточнил, что в нынешней непростой экономической ситуации разрыв между доходами в 10–12 раз недопустим.

Он добавил, что позволит жителям столицы распоряжаться его зарплатой, так как они сами осведомлены о проблемах в своем районе и знают точки, которые требуют приоритетного финансирования.

Читайте также: В Госдуме оценили планы налоговиков усилить контроль за продавцами на рынках

Госдумадепутатызарплата
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте