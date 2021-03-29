Власти Москвы рассказали, как пандемия повлияла на покупки горожан

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса изменила потребительское поведение жителей столицы: они стали посещать магазины реже, но приобретать больше товаров за один визит. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что москвичи стали более осознанно подходить к совершению покупок. При сокращении числа транзакций увеличился средний чек.

— Изменение коснулось практически всех видов трат: от продуктов питания до сферы развлечения, — отметили в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, средний чек в супермаркетах столицы вырос на 22 процента — в феврале он составил 632 рубля. Среднесуточное количество чеков при этом сократилось на 14 процентов.

Владимир Ефимов добавил, что горожане стали реже бывать в магазинах одежды и обуви, но оставлять в них больше денег.

— Мы видим, что произошло частичное замещение привычных посещений магазинов на покупки онлайн. Очевидно, что москвичи привыкли к комфорту сервисов доставки и новые привычки остались с нами и после пандемии, — сказал заммэра.

По его мнению, горожане продолжают покупать товары онлайн, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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