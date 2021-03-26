Владимир Ефимов заявил о возможных изменениях сроков выхода Москвы на рынок облигаций

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Россия, Москва, 1-я Бородинская улица, 3 Карта всех событий

Сроки выпуска правительством Москвы облигационного займа могут быть скорректированы в случае изменения ситуации на рынке. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, правительство Москвы выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Москва финансирует через займы проекты развития города. Все текущие расходы покрываются собственными доходами. В настоящее время рынок достаточно волатилен.

— Пока это не отражается на интересе инвесторов к нашим бумагам, но при необходимости наши первоначальные планы о первом выпуске в апреле–мае могут быть скорректированы, — подчеркнул Ефимов.

В пресс-службе столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений подчеркнули, что на 2021 год бюджет Москвы планирует выпуск облигаций объемом до 396 миллиардов рублей. Эта сумма будет направлена на финансирование главных инфраструктурных проектов города.

По словам заместителя руководителя управления рынков долгового капитала ПАО «Банк ВТБ» Алексея Коночкина, размещение облигаций является одним из оптимальных способов привлечения финансирования для реализации и развития долгосрочных проектов и широко используется в общемировой практике.

— Отмечу, что сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям. Все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств, поэтому и обсуждаемая сегодня инициатива города Москвы по выпуску не только традиционных, но и «зеленых» облигаций очень своевременна, — заявил он.

Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента АТОН Алексей Безрукавников подчеркнул, что Москва является одним из наиболее надежных заемщиков в России. Возвращение столицы на рынок облигаций даст инвесторам дополнительные возможности для диверсификации. По его мнению, выпуск «зеленых» облигаций подтвердит ориентацию Москвы на программу устойчивого развития.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков считает, что планируемый выход Москвы на российский рынок облигационных займов — ожидаемое и ответственное событие.

— Все понимают, что облигации Москвы станут ориентиром по субфедеральным и муниципальным заимствованиям. Уверен, что интерес к таким выпускам в рублях будет и со стороны иностранных инвесторов, — заявил Шулаков.

По его мнению, в связи с этим особенно важно, что город планирует размещение отдельного, «зеленого» выпуска на российском рынке, а также рассматривает варианты потенциального международного размещения в национальной валюте.

Читайте также: Москвичку приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию убийства соседки