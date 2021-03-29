Капитальный ремонт проведут в спортивной школе в Косино-Ухтомском

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Николая Старостина, 8 Карта всех событий

В спортивной школе «Снежные барсы» на улице Николая Старостина пройдет капитальный ремонт. Об этом в понедельник, 29 марта, заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Отмечается, что здание было построено еще в конце 1990-х годов. На сегодняшний день внутри постройки находится крытый каток с искусственным льдом. Стройплощадка планируется обеспечить электричеством, водоснабжением, средствами связи и пожаротушения.

— В основной период будет проведен ремонт подпольных каналов, демонтаж конструкций неэксплуатируемого приставного лифта, ведущего на обходную галерею, а также самого лифта с последующим восстановлением полов, — подчеркнул Валерий Леонов.

Помимо этого, специалисты проведут ремонт кровли с заменой утеплителя, стяжки и водоизоляционных слоев. Также будут заменены технологической плиты ледовой площадки. В помещении установят новые окна, распашные металлические ворота в гараже, уложат напольное покрытие и окрасят кирпичные стены, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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