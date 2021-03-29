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Грузовик повредил часть путепровода на трассе «Таврида» в Крыму
Фото: Telegram / РИА Новости

Грузовик повредил часть путепровода на трассе «Таврида» в Крыму

Виктория Родимкина

Происшествия

Водитель грузового автомобиля не рассчитал высотный габарит перевозимого груза и повредил часть путепровода новой крымской трассы «Таврида». Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что ДТП случилось при проезде под путепроводом в Бахчисарайском районе около села Новопавловка. Водитель не рассчитал высотный габарит груза.

— Результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода. Во избежание дальнейшего разрушения было принято решение ограничить движение через технологический проезд, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Помимо этого отмечается, что нарушена целостность арматуры балок путепровода, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что специалисты оценят сроки восстановительных работ.

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