Пешеход погиб под колесами грузовика на севере Москвы

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Часовая улица Карта всех событий

Вечером в воскресенье, 28 марта, на севере столицы водитель грузовика сбил пешехода, который от полученных травм скончался. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Как отмечают в ведомстве, инцидент произошел на пересечении улиц Часовой и Асеева.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении москвича, который стал виновником ДТП на МКАД.

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