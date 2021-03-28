Уголовное дело возбудили после аварии на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении москвича, который стал виновником ДТП на МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 28 марта.

Инцидент произошел 27 марта на 35-м километре магистрали. Водитель машины марки BMW столкнулся с автомобилем Peugeot, который остановился для замены колеса. В результате водитель Peugeot вместе с двумя несовершеннолетними детьми получил множественные травмы.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он находится под подпиской о невыезде, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о гибели человека при аварии с автобусом в Приморье.

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