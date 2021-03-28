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Один человек погиб при аварии с легковым автомобилем и автобусом в Приморье
Фото: АГН Москва

Один человек погиб при аварии с легковым автомобилем и автобусом в Приморье

Иван Юминов

Происшествия

Водитель легкового автомобиля погиб в Приморье после столкновения с автобусом, перевозившим детей. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова в воскресенье, 28 марта.

Инцидент случился в городе Находке. По предварительной информации, водитель автомобиля марки Toyota не справился с управлением и оказался на встречной полосе, где врезался в автобус, перевозивший 45 детей, направлявшихся на соревнования. Водитель легкового автомобиля скончался, а пассажир был госпитализирован с переломами ног. Дети не пострадали. Полиция проводит проверку по факту ДТП, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате ДТП в Зеленограде.

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