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Диетолог раскрыла простой секрет сохранения здоровья кожи
Фото: pexels.com

Диетолог раскрыла простой секрет сохранения здоровья кожи

Кирилл Николаев

Здоровье

Рацион питания отражается на состоянии кожи. При регулярном употреблении некоторые продукты и питательные вещества могут заметно изменить ее цвет и состояние. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, красота кожи и волос зависит от того, что ест человек. Если питаться продуктами, на которые организм реагирует плохо, то их нужно исключить из рациона. При появлении проблем с кожей необходимо обратиться к дерматологу.

— Ищите в списке часто употребляемых продуктов те, которые привели к этим патологическим изменениям, зачастую это молочные и даже кисломолочные продукты, — цитирует Королеву ФАН.

Также диетолог советует проверить, нет ли в рационе питания избытка сахара или легкоусвояемых углеводов. Именно эти вещества повышают уровень инсулина и заставляют вырабатывать его в большом количестве. Повышенный инсулин приводит к дисфункции гормональной сферы. Это может проявляться на лице в виде акне, добавила эксперт.

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