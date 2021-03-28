Врач перечислила необходимые для здоровья зубов, кожи и волос продукты

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Правильное питание может эффективнее улучшить состояние зубов, кожи и волос, чем поливитамины и БАДы. Какие продукты необходимы для красоты и здоровья, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Она отметила, что не существует витаминов и микроэлементов, после приема которых волосы сразу становятся длиннее, а ногти — крепче. Такие обещания являются лишь маркетинговым ходом. А сбалансирование питание может помочь достичь цели.

— Орехи, семена или ореховая паста полезны для кожи, зубов и волос. Там содержатся незаменимые омега-3 кислоты. Но это очень жирные продукты, поэтому порции должны соответствовать вашему суточному калоражу. Растительные масла также полезны для волос и кожи, там тоже есть омега-3, — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что в рационе обязательно должна присутствовать рыба, в качестве исключения подойдут даже рыбные консервы. Что касается мяса, то его можно заменить бобовыми, тофу или орехами, отметила диетолог.

Медик порекомендовала есть рыбу четыре раза в неделю. А главным источником кальция являются молочные продукты и их заменители. Кроме того, необходимо употреблять продукты, богатые витаминами A и E. К ним относятся печень, желтые и красные овощи и фрукты.

По словам Нефедовой, к поливитаминным комплексам и пищевым добавкам нужно относиться крайне осторожно. Прежде чем начинать принимать какие-либо препараты следует сдать анализы и понять, нужны ли они на самом деле.

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