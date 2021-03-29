«Куда уходят бедра»: певица Натали показала, как с годами изменилась ее фигура

Фото: instagram.com/natali_star74

Певица Натали решила обсудить с подписчиками изменения в своей фигуре. Она заметила, что с годами у нее куда-то пропали бедра.

— Немножко размышлений на тему, куда уходят бедра… Слева (в карусели) фото 1999 года, а справа — фото после рождения троих детей, третье и четвертое фото — после рождения двоих моих детей… Я определенно что-то перестала есть, не догадаюсь что, — написала Натали в своем микроблоге.

Подписчики звезды не согласились с ней. По их мнению, с годами Натали стала только краше.

«С каждым годом все краше. Как вам удается?»; «Красотка. Все фотки. С годами только лучше»; «Ничего не уходит, ваша прелесть только приумножается»; «Такая красивая, нежная, милая, настоящая», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте певицы.

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