Бывший футболист Василенко пытался передать Украине запчасти С-300

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Бывший футболист Василий Василенко, который был осужден на 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины, пытался передать Киеву партию комплектующих к зенитному ракетному комплексу С-300. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России в понедельник, 29 марта.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 12-летний приговор, вынесенный бывшему спортсмену.

Уточняется, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения, передача которых за рубеж могла бы нанести существенный ущерб безопасности РФ.

— В конце 2019 года Василенко задержан сотрудниками ФСБ при получении партии комплектующих к ЗРК С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром», — уточняется в сообщении.

Во время следствия правоохранителям удалось собрать все доказательства виновности украинца в шпионаже, сообщает РИА Новости.

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