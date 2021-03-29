Телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире

Фото: instagram/@strizhenovae

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова упала в прямом эфире Первого канала, оступившись в туфлях на высоких каблуках. Видео опубликовано на YouTube.

В ходе программы «Время покажет» настал момент уходить на рекламную паузу. Стриженова эмоционально объявила о перерыве в дискуссии и начала отходить вглубь студии.

На ролике видно, что 53-летняя Стриженова не заметила небольшую ступеньку. В результате телеведущая оступилась и упала в прямом эфире на глазах у соведущего и гостей студии.

Читайте также: Тяжелобольная актриса Александра Яковлева впервые за долгое время показала, как выглядит