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Телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире
Фото: instagram/@strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире

Кирилл Николаев

Звезды

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова упала в прямом эфире Первого канала, оступившись в туфлях на высоких каблуках. Видео опубликовано на YouTube.

В ходе программы «Время покажет» настал момент уходить на рекламную паузу. Стриженова эмоционально объявила о перерыве в дискуссии и начала отходить вглубь студии.

На ролике видно, что 53-летняя Стриженова не заметила небольшую ступеньку. В результате телеведущая оступилась и упала в прямом эфире на глазах у соведущего и гостей студии.

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