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Лариса Гузеева опубликовала фотографию дочери с выбритыми бровями
Фото: Youtube / Красный квадрат

Лариса Гузеева опубликовала фотографию дочери с выбритыми бровями

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая и сваха Лариса Гузеева поздравила свою дочь Ольгу Бухарову с днем рождения, 28 марта ей исполнился 21 год. В честь этого звезда опубликовала фотографию дочери в своем микроблоге.

— С днем рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя все получится! Мама. Я рядом, — написала под фото Гузеева.

Подписчики решили тоже поучаствовать в поздравлениях, а также некоторые отметили сходство звезды с ее дочерью. Однако образ Бухаровой на снимке удивил поклонников. На фото Ольга запечатлена с выбритыми бровями и пирсингом в виде кольца на носу.

«Красавица! Вся в маму! Пусть будет счастливой и удачливой!»; «Помню маленькую. А уже такая взрослая, такая красивая девчонка!»; «Думала, что вы в молодости, но бровки смутили»; «Что у нее с бровями?»; «Что-то брови пострадали, что случилось?»; «С первых секунд показалось, что это ваше фото. Похожа она на вас», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Гузеевой.

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дочьЛариса Гузеевафото
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