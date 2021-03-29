Доктор Комаровский назвал два главных правила при лечении насморка

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о правильных способах лечения насморка. Главные правила он опубликовал в своем микроблоге.

По его мнению, первое, что нужно делать при лечении насморка, — это ни в коем случае не давать засохнуть слизи. При этом доктор назвал два фактора, которые влияют на состояние слизистой оболочки носа.

— Чем он суше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее высыхает слизь, — рассказал Комаровский о первом факторе.

Кроме того, доктор посоветовал поддерживать в помещениях влажный и холодный воздух.

Вторая вещь, влияющая на состояние слизистой, — текучесть крови. По словам специалиста, сгущение крови способствует снижению активного кровообращения в слизистой оболочке, что в свою очередь сказывается на способности синтезировать слизь. Для того чтобы не допустить сгущения крови, Комаровский в своем Instagram-аккаунте посоветовал пить много жидкости.

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