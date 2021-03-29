Ребенок утонул, провалившись под лед в Новгородской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Двое детей провалились под лед в городе Чудово в Новгородской области. Один ребенок утонул, рассказали в региональном СУСК РФ.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта. По данным следствия, трое несовершеннолетних детей гуляли в центре города. Двое из них решили зайти на лед водоема, после чего провалились. Одного мальчика удалось вытащить из воды. Второй ребенок утонул.

Следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства случившегося.

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