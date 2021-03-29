Полиция обнаружила в квартире москвича небольшой склад боеприпасов

Фото: ГУ МВД РФ по Москве

Сотрудники полиции обнаружили незаконно хранящиеся боеприпасы в квартире на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному округу в понедельник, 29 марта.

Силовики задержали мужчину на улице Недорубова. Позже в квартире злоумышленника они обнаружили 54 патрона разного калибра. Лицензии на большую часть из них у москвича не оказалось. Согласно данным ведомства, пару лет назад житель столицы незаконно приобрел оружие, а заодно и патроны к нему. По словам москвича, пускать в ход оружие он никогда не планировал. Через какое-то время мужчина понял, что оружие ему не нужно, и продал его, однако зачем-то оставил патроны.

Правоохранители взяли с москвича подписку о невыезде и завели на него уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов».

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