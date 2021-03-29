«Люблю очень»: Варнава показала свою крестницу

Фото: instagram.com/kativarnava

Резидент Comedy Women, юмористка Екатерина Варнава решила показать поклонникам снимки со своей шестилетней крестницей Викторией. Фотографии она опубликовала в своем микроблоге.

— Спасибо, друзья, за то, что сделали такой подарок, что в моей жизни есть Виктория! Люблю очень-очень-очень-очень, — написала Варнава, сопроводив пост смайликами.

Подписчики присоединились к поздравлениям малышки.

«Какая классная девчуля»; «Счастья, здоровья, любви маленькой принцессе!»; «Какая милая красивая фотография. Хорошего всем дня, отличного настроения»; «Наверное, это безумно круто иметь такую тетю!» — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Варнавы.

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