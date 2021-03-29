Скончалась главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

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Генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», писательница, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Андросенко скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте журнала в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что Татьяна Андросенко ушла из жизни 29 марта после продолжительной болезни.

— Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах, — отметили на сайте.

Татьяна Андросенко стояла во главе журнала более 30 лет — с 1985 года.

Коллеги писательницы добавили, что она большое внимание уделяла работе с молодыми авторами, организовывала встречи читателей с редакцией и писателями.