Скончалась главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
Генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», писательница, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Андросенко скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте журнала в понедельник, 29 марта.
Уточняется, что Татьяна Андросенко ушла из жизни 29 марта после продолжительной болезни.
— Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах, — отметили на сайте.
Татьяна Андросенко стояла во главе журнала более 30 лет — с 1985 года.
Коллеги писательницы добавили, что она большое внимание уделяла работе с молодыми авторами, организовывала встречи читателей с редакцией и писателями.