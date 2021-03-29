Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве
Россия, Москва, Московский, улица Атласова, 7к1 Карта всех событий
Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в понедельник, 29 марта.
По данным ведомства, грузовик сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел в 14:50 на территории Новой Москвы в районе дома 7 на улице Атласова.
Ребенка передали медикам. По данному факту проводится проверка.
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