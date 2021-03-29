Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Московский, улица Атласова, 7к1 Карта всех событий

Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в понедельник, 29 марта.

По данным ведомства, грузовик сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел в 14:50 на территории Новой Москвы в районе дома 7 на улице Атласова.

Ребенка передали медикам. По данному факту проводится проверка.

Читайте также: СМИ: Авария с пострадавшими произошла на юге Москвы

наезд на пешеходаДТПводитель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте